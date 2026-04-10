Улютин объяснил, почему не поднимают прожиточный минимум

Что не так с прожиточным минимумом сейчас

Прожиточный минимум в Украине привязан примерно к 170 различным выплатам. Большинство из них - это зарплаты, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этому показателю.

Кроме того, сама методика расчета прожиточного минимума устарела и не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Что надо сделать сначала

Улютин объяснил: прежде чем проводить полноценную реформу, нужно:

принять четыре законопроекта, которые уже находятся в Верховной Раде;

отвязать прожиточный минимум от выплат, к которым он привязан;

ввести так называемую "орудную величину" - отдельный показатель для расчетов.

"Мы неоднократно подчеркиваем и с профильным комитетом, что необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которому сейчас он привязан. Это около 170 выплат, из которых большинство - это зарплаты, которые вообще не имеют ничего общего непосредственно с прожиточным минимумом", - отметил министр.

Как должны считать по-новому

После принятия законов Украина сможет перейти к европейской практике расчета прожиточного минимума. Там принимают во внимание две составляющие:

пищевую - исходя из нутрициологического состава пищи (то есть сколько и в каких питательных веществах нуждается человек);

непищевой - отдельно для каждого человека.

Это позволит определять прожиточный минимум более точно и справедливо.

"Мы готовы, комитет также готов для того, чтобы это принимать. Правительство также готово двигаться дальше", - подчеркнул Улютин.

То есть вопрос не в желании, а в последовательности шагов: сначала четыре закона - и только потом сама реформа.

По словам Улютина, поднять прожиточный минимум пока невозможно - пока показатель привязан к 170 различным выплатам, любое изменение автоматически повлечет за собой рост расходов по всей цепочке. Именно поэтому сначала нужно провести "отвязку", и лишь после этого - собственно реформу.

Ранее Улютин заявил, что базовые социальные выплаты в Украине сокращать не планируют.