Улютин объяснил, почему не поднимают прожиточный минимум

В Украине до сих пор не повышают прожиточный минимум, и сделать это в ближайшее время не получится. В Минсоцполитики объяснили, что именно блокирует реформу и какие шаги нужны, чтобы ситуация изменилась.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.
Прожиточный минимум в Украине привязан примерно к 170 различным выплатам. Большинство из них - это зарплаты, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этому показателю.
Кроме того, сама методика расчета прожиточного минимума устарела и не соответствует реалиям сегодняшнего дня.
Улютин объяснил: прежде чем проводить полноценную реформу, нужно:
"Мы неоднократно подчеркиваем и с профильным комитетом, что необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которому сейчас он привязан. Это около 170 выплат, из которых большинство - это зарплаты, которые вообще не имеют ничего общего непосредственно с прожиточным минимумом", - отметил министр.
После принятия законов Украина сможет перейти к европейской практике расчета прожиточного минимума. Там принимают во внимание две составляющие:
Это позволит определять прожиточный минимум более точно и справедливо.
"Мы готовы, комитет также готов для того, чтобы это принимать. Правительство также готово двигаться дальше", - подчеркнул Улютин.
То есть вопрос не в желании, а в последовательности шагов: сначала четыре закона - и только потом сама реформа.
По словам Улютина, поднять прожиточный минимум пока невозможно - пока показатель привязан к 170 различным выплатам, любое изменение автоматически повлечет за собой рост расходов по всей цепочке. Именно поэтому сначала нужно провести "отвязку", и лишь после этого - собственно реформу.
Ранее Улютин заявил, что базовые социальные выплаты в Украине сокращать не планируют.
Сокращения возможны только в поддержке людей, которые оказались в сложных обстоятельствах, и только при условии изменения самого подхода к выплатам - от выплат "по статусу" к адресной помощи на основе реальных потребностей.
Напомним, тема пересмотра прожиточного минимума обсуждается не впервые. Как сообщало РБК-Украина, еще в сентябре 2025 года министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что правительство вместе с Минсоцполитики работает над осовремениванием этого показателя.
Его хотят отвязать от несвойственных доплат и сделать реальным отражением уровня жизни.