В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев

Кроме того, 47,4% заявили, что материальное положение останется без изменений, а 1,2% не смогли ответить.

Заявили, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, 6% опрошенных, в то время как 50,4% сказали, что ухудшилось, а 43,6% - что осталось без изменений.