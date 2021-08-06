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В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев

Автор: Александр Белоус

Только 7,1% украинцев считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится. Думают, что положение ухудшится, 44,3% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики (Госстат).

Кроме того, 47,4% заявили, что материальное положение останется без изменений, а 1,2% не смогли ответить.

Заявили, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, 6% опрошенных, в то время как 50,4% сказали, что ухудшилось, а 43,6% - что осталось без изменений.

Напомним, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

Как сообщало РБК-Украина, за последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

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Государственная служба статистики