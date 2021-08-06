Две трети украинцев считают себя бедными, средним классом - 1%

Две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, 1,0% относят себя к представителям среднего класса. В то же время Госстат не смог выявить среди украинцев богатых граждан.

Для того, чтобы не чувствовать себя бедными, по мнению 47,0% украинцев нужен месячный доход более 10 тысяч гривен, 27,3% указали сумму от 9 тысяч гривен до 10 тысяч гривен.

Отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 70,7% граждан назвали сумму более 22 тысяч гривен в месяц.