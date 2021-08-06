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У покращення матеріального стану протягом наступного року вірять менше 10% українців

Автор: Олександр Білоус

Тільки 7,1% українців вважають, що їх матеріальний стан в наступні 12 місяців покращиться. Думають, що стан погіршиться, 44,3% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2020 рік Державної служби статистики (Держстат).

Крім того, 47,4% заявили, що матеріальний стан залишиться без змін, а 1,2% не змогли відповісти.

Заявили, що їх матеріальний стан за останні 12 місяців покращився, 6% опитаних, в той час як 50,4% сказали, що погіршився, а 43,6% - що залишився без змін.

Нагадаємо, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.

Як повідомляло РБК-Україна, за останній рік 11,8% українців отримували достатньо доходів, щоб робити заощадження. Водночас 3,2% громадян не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.

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Державна служба статистики