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За последний год сбережения могли сделать около 10% украинцев

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Пятница 06 августа 2021 14:32
За последний год сбережения могли сделать около 10% украинцев Фото: сбережения делают около 10% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики за 2020 год (Госстат).

По данным статистического ведомства, для 48,4% респондентов доходов было достаточно, но сбережений не они делали.

Кроме того, постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, еще 36,6% украинцев.

За последний год сбережения могли сделать около 10% украинцев

Напомним, в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составил 2078,4 гривен в месяц.

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Государственная служба статистики
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