За последний год сбережения могли сделать около 10% украинцев

За последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики за 2020 год ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, для 48,4% респондентов доходов было достаточно, но сбережений не они делали.

Кроме того, постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, еще 36,6% украинцев.