Ультраправі в Польщі хочуть блокування вступу України в ЄС через указ Зеленського

За його словами, Польща має офіційно оголосити, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ не відійде від культу історичних постатей, яких у Варшаві вважають злочинцями. Головною умовою для відновлення процесу євроінтеграції називається повне розблокування ексгумації всіх жертв Волинської трагедії.

Така реакція посадовця послідувала після рішення Зеленського присвоїти найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спецоперацій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Босак наголосив, що Варшаві необхідно перейти до конкретних і жорстких жестів для реального тиску на Київ, оскільки нинішню позицію польських політиків в Україні нібито вважають слабкою.

Пропозиції щодо обмеження допомоги

Серед додаткових кроків лідер ультраправої партії запропонував польському уряду припинити оплату за термінали Starlink, якими користуються ЗСУ. Крім того, він закликав відмовитися від схем спільного запозичення коштів для України з іншими державами Євросоюзу.

На думку Босака, ситуація, коли держави залазять у борги задля надання безповоротної допомоги іншій країні та беруть на себе тягар погашення кредитів, є безпрецедентною для історії міжнародних фінансів.

Нагадаємо, 26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" найменування "імені Героїв УПА". Відповідне рішення було ухвалене за зразкове виконання військовослужбовцями бойових завдань.