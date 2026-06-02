Ультраправые в Польше хотят блокирования вступления Украины в ЕС из-за указа Зеленского

По его словам, Польша должна официально объявить, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не отойдет от культа исторических фигур, которых в Варшаве считают преступниками. Главным условием для возобновления процесса евроинтеграции называется полное разблокирование эксгумации всех жертв Волынской трагедии.

Такая реакция чиновника последовала после решения Зеленского присвоить наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру спецопераций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Босак подчеркнул, что Варшаве необходимо перейти к конкретным и жестким жестам для реального давления на Киев, поскольку нынешнюю позицию польских политиков в Украине якобы считают слабой.

Предложения по ограничению помощи

Среди дополнительных шагов лидер ультраправой партии предложил польскому правительству прекратить оплату за терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ. Кроме того, он призвал отказаться от схем совместного заимствования средств для Украины с другими государствами Евросоюза.

По мнению Босака, ситуация, когда государства залезают в долги для предоставления безвозвратной помощи другой стране и берут на себя бремя погашения кредитов, является беспрецедентной для истории международных финансов.

Напомним, 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" наименование "имени Героев УПА". Соответствующее решение было принято за образцовое выполнение военнослужащими боевых задач.