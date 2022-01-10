Ультиматумы России. Все подробности переговоров о "гарантиях безопасности" с США

Сегодня, 10 января в Женеве состоится встреча делегаций России и США по "гарантиям безопасности". Это первый из трех раундов переговоров относительно требований РФ о контроле над вооружениями и нерасширении НАТО. Отдельно США планируют поднять вопрос об угрозе вторжения российских войск в Украину.

РБК-Украина собрало все, что известно о переговорах России и США.

Встреча стартовала в узком формате

Представители России и США встретились вечером воскресенья в узком составе накануне основного этапа консультаций.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генерал-лейтенант Джеймс Мингас общались с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем министра обороны РФ Александрм Фоминым в Женеве более двух часов.

Рябков назвал встречу сложной, но деловой и сказал, что на следующем этапе переговоров стороны не будут тратить время зря.

Стоит отметить, ранее дипломат заявил, что РФ может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если американская сторона откажется выслушивать их аргументы.

Повестка дня переговоров

В рамках Диалога стратегической стабильности 9-10 января стороны обсудят предложения России по так называемым гарантиям безопасности. Среди них контроль стран над вооружениями, отказ НАТО от расширения, в том числе и вступление Украины в Альянс.

На фоне напряженной ситуации вблизи украинской границы в США заявили, что на встрече с РФ поднимут вопрос о вторжении России в соседние страны. Кроме того, планируется обсудить применение химического оружия на иностранных территориях.

По информации издания The Washington Post, в администрации президента США готовы обсуждать с Россией вопрос размещения ракет и масштабы военных учений в Европе. Однако никакие соглашения без полной взаимности со стороны Москвы не могут быть достигнуты.

Состав делегаций России и США

Межведомственные консультации пройдут под руководством Госдепартамента США. Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Также в нее войдут представители Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Россию на переговорах представит делегация представителей Минобороны и МИДа во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин не будут присутствовать на встрече 10 января.

Требования по "гарантиям безопасности"

В декабре 2021 МИД РФ обнародовал проекты договоров о мерах безопасности, в которых изложены требования к США и Североатлантическому альянсу. РФ предлагает США:

не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга;

не проводить военных учений с отработкой возможности применения ядерного оружия;

не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.

Требования к НАТО:

отказаться от расширения Альянса на восток, принятия в его состав Украины;

не размещать дополнительные военные силы в странах Восточной Европы, которые вошли в Альянс после 1997 года, без согласия России;

не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию РФ;

не вести военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Причем в России пригрозили "принять меры", если Штаты и НАТО не откликнутся на из предложения.

Позиция США

В Белом доме выразили готовность к диалогу по "гарантиям безопасности", однако некоторые из требований РФ считают невыполнимыми. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы оправдать агрессию, Москва может завести переговоры в тупик. Если же они провалятся, Вашингтон готов ввести санкции против Москвы.

Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заявила, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны. В то же время по некоторым вопросам на переговорах с Россией возможно достичь прогресса.

Также США не рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Европе и не планируют менять численность своих войск в странах Балтии и Польше. Об этом заявили в Госдепартаменте после публикаций в ряде западных СМИ о разработке вариантов по отводу военного контингента США в Восточной Европе.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, американская сторона хочет проверить серьезны ли намерения РФ к прекращению кризиса в Украине при помощи дипломатии. Или же выдвижение Россией невыполнимых требований является лишь тактикой промедления и предлогом для нового вторжения.