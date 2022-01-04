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Столтенберг назвал темы заседания Совета НАТО-Россия

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Вторник 04 января 2022 22:29
Столтенберг назвал темы заседания Совета НАТО-Россия Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия. В частности, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, в частности, ситуации в и около Украины и вопросов, связанных с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Повестка дня для содержательного диалога в интересах для всех нас", - написал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.

До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

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Йенс Столтенберг Российская Федерация
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