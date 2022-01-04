Столтенберг назвал темы заседания Совета НАТО-Россия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия. В частности, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, в частности, ситуации в и около Украины и вопросов, связанных с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Повестка дня для содержательного диалога в интересах для всех нас", - написал он.