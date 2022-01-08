В Госдепе опровергли сообщения о планах по отводу войск США из Восточной Европы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что сообщения о разработке вариантов отвода войск из Прибалтики и Польши неверны. Ранее некоторые СМИ заявили, что Вашингтон считает возможным обсудить с Россией сокращение своего контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Прайса.

"Неверно, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США из Восточной Европы, готовясь к переговорам с Россией на следующей неделе", - написал он.

Прайс также добавил, что в Госдепе сообщали об этом телеканалу NBC, который первым опубликовал новость.

Соответствующая публикация вышла вечером 7 января. В ней западные СМИ со ссылкой на источники писали, что США считают возможным обсудить с Россией сокращение численности своих войск в странах Восточной Европы. Также могут быть затронуты вопросы сокращения масштабов военных учений, проводимых обеими сторонами, и своевременного уведомления о движении войск.

Источники NBC подчеркивали, что любой пересмотр военного присутствия США в Восточной Европе будет возможен только при условии ответных шагов со стороны Москвы.

После публикации статьи телеканал NBC добавил в нее комментарий представителя Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн, которая также опровергла планы по сокращению военного контингента. По ее словам, администрация США не обсуждает с Россией количество войск, дислоцированных в Прибалтике и Польше.