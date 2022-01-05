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В МИД назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО

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Украина, Среда 05 января 2022 12:15
В МИД назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится 10 января в Брюсселе. Это часть дипломатических усилий по сдерживанию агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. После разговора он сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

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