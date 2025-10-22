ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Уламок "шахеда" влучив у будинок нардепки Стефанишиної: у квартирі були діти

Середа 22 жовтня 2025 13:08
UA EN RU
Уламок "шахеда" влучив у будинок нардепки Стефанишиної: у квартирі були діти Фото: Народна депутатка Ольга Стефанишина (facebook.com/olga.stefanishina)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки Росії на Київ уламок дрона-камікадзе "Шахед" влучив у будинок народної депутатки України Ольги Стефанишиної.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на її повідомлення у Facebook.

За словами нардепки, інцидент стався у районі Русанівки. Вона зазначила, що уламок поцілив у нежитлову частину будинку, тому ніхто не постраждав.

"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він потрапив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були у ванній, було дуже шумно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", - написала Стефанишина.

Депутатка додала, що вода та світло у квартирі є, допомоги вона не потребує.

"Діти злякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовила в інтернеті щось хороше - цього разу нову книгу Халеда Госсейні. Це мій метод справлятися зі стресом", - поділилася вона.

На опублікованих фото видно, що уламок безпілотника пробив частину стіни будинку та пошкодив фасад.

Масована атака на Україну 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під обстріл потрапили Київ та кілька областей країни.

У столиці постраждали щонайменше 21 людина, серед них п’ятеро дітей. Госпіталізовано дев’ять осіб, решта отримують медичну допомогу амбулаторно. Відомо про двох загиблих.

Через обстріли у Києві виникли масштабні пожежі:
- у Дніпровському районі загорілася 16-поверхівка, евакуйовано 10 осіб, під завалами знайшли тіла двох загиблих;
- у Дарницькому районі дрон поцілив у 17-поверховий будинок, евакуйовано 15 мешканців;
- у Деснянському районі пошкоджено фасад житлового будинку, згорів автомобіль і газова труба;
- на Печерську пожежу у 25-поверхівці вдалося загасити до приїзду рятувальників.

На Київщині, у Броварському районі, внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них двоє дітей, ще двоє отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що удари росіян були спрямовані по цивільних об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Сумській і Кіровоградській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ракетний удар Атака дронів
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію