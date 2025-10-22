Осколок "шахеда" попал в дом нардепа Стефанишиной: в квартире были дети
В ночь на 22 октября во время очередной атаки России на Киев обломок дрона-камикадзе "Шахед" попал в дом народного депутата Украины Ольги Стефанишиной.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
По словам нардепа, инцидент произошел в районе Русановки. Она отметила, что осколок попал в нежилую часть дома, поэтому никто не пострадал.
"Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень шумно. И уже под утро мы увидели фото разрушений", - написала Стефанишина.
Депутат добавила, что вода и свет в квартире есть, в помощи она не нуждается.
"Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказала в интернете что-то хорошее - на этот раз новую книгу Халеда Госсейни. Это мой метод справляться со стрессом", - поделилась она.
На опубликованных фото видно, что обломок беспилотника пробил часть стены дома и повредил фасад.
Массированная атака на Украину 22 октября
В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированные удары по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под обстрел попали Киев и несколько областей страны.
В столице пострадали по меньшей мере 21 человек, среди них пятеро детей. Госпитализированы девять человек, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Известно о двух погибших.
Из-за обстрелов в Киеве возникли масштабные пожары:
- в Днепровском районе загорелась 16-этажка, эвакуированы 10 человек, под завалами нашли тела двух погибших;
- в Дарницком районе дрон попал в 17-этажный дом, эвакуированы 15 жителей;
- в Деснянском районе поврежден фасад жилого дома, сгорел автомобиль и газовая труба;
- на Печерске пожар в 25-этажке удалось потушить до приезда спасателей.
В Киевской области, в Броварском районе, в результате атаки погибли четыре человека, среди них двое детей, еще двое получили ранения.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что удары россиян были направлены по гражданским объектам в Киеве, Запорожье, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях.