Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Уламок однієї з обстріляних теплоелектростанцій компанії ДТЕК став арт-інсталяцією українського художника Микити Кадана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Завдяки мистецтву відомий у світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК Енерго на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева - "гранітної столиці" України та металеве полотно для прапора - із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота обʼєднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитись близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

"Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони - наші Атланти", - говорить Кадан про енергетиків.

Як відомо, Микита Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.