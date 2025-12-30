ua en ru
Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Вівторок 30 грудня 2025 15:55
Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана Фото: уламок ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією (скріншот відео facebook.com/DTEKEnergo)
Автор: Ілона Свиридова

Уламок однієї з обстріляних теплоелектростанцій компанії ДТЕК став арт-інсталяцією українського художника Микити Кадана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Завдяки мистецтву відомий у світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК Енерго на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева - "гранітної столиці" України та металеве полотно для прапора - із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота обʼєднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитись близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

"Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони - наші Атланти", - говорить Кадан про енергетиків.

Як відомо, Микита Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.

Раніше повідомлялося, що на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський нагородив енергетиків ДТЕК за повернення світла після обстрілів.

