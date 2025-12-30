ua en ru
Главная » Бизнес

Обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК стал арт-инсталляцией художника Кадана

Вторник 30 декабря 2025 15:55

Обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК стал арт-инсталляцией художника Кадана Фото: обломок ТЭС ДТЭК стал арт-инсталляцией (скриншот видео facebook.com/DTEKEnergo)
Автор: Илона Свиридова

Обломок одной из обстрелянных теплоэлектростанций компании ДТЭК стал арт-инсталляцией украинского художника Никиты Кадана.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Благодаря искусству известный в мире украинский художник Никита Кадан превратил обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК Энерго в инсталляцию в форме флага. Она рассказывает о беспрецедентных вражеских атаках на украинскую энергетику во время полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа объединяет два элемента. Постамент, привезенный из Коростышева - "гранитной столицы" Украины и металлическое полотно для флага - с Днепропетровщины.

По словам автора, работа объединяет разные географии и показывает, как легко война преодолевает километры, пересекает границы и как она умеет оказаться близко.

Кроме того, инсталляция показывает, с какими вызовами сталкиваются сейчас энергетики и насколько важна их работа.

"Мы держимся на них. Мы на них стоим. Они - наши Атланты", - говорит Кадан об энергетиках.

Как известно Никита Кадан входит в топ-100 самых влиятельных людей мирового искусства. В своих работах осмысливает русское вторжение сквозь призму квир- и анархистских подходов.

Ранее сообщалось, что на одной из разрушенных ТЭС ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил энергетиков ДТЭК за возвращение света после обстрелов.

