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Ракетний удар по Дніпру: завали будинку розібрали на 90%, шукають 25 людей

Фото: уламки зруйнованого ракетою будинку в Дніпрі розібрано на 90% (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Уламки зруйнованого російською ракетою багатоповерхового будинку у Дніпрі розібрано на 90%. Внаслідок удару загинуло 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Понад 63 години триває рятувальна операція в Дніпрі. На 90% розібрано уламки зруйнованого російською ракетою будинку. 39 людей врятовано, 40 - загинули. 79 поранених, серед них 16 дітей", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, у лікарнях зараз перебуває 28 постраждалих, 10 із них – тяжкі. До того ж 25 мешканців будинку розшукуються.

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки росіян по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей.

Правоохоронці раніше отримали46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.

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