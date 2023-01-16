Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 40

Кількість загиблих в результаті російського ракетного удару по багатоповерховому будинку Дніпру зросла до 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Видання з посиланням на оновлені дані Дніпропетровської ОВА повідомляє, що наразі відомо про 40 жертв російської атаки по Дніпру.

Нагадаємо, 14 січня росіяни вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Вчора з-під завалів дістали жінку. Внаслідок обстрілу було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

Правоохоронці отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.

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