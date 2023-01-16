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Ракетний удар по Дніпру: 236 квартир не підлягають відновленню

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Дніпро, Понеділок 16 січня 2023 15:29
Ракетний удар по Дніпру: 236 квартир не підлягають відновленню Фото: мер Дніпра Борис Філатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки росіян по багатоповерховому будинку у Дніпрі 14 січня 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі телеканалу "Прямий".

"За приблизними оцінками відбудові не підлягають 236 квартир. Ми розселяємо зараз людей по гуртожитках, але їм потрібно буде постійне житло", - сказав він.

Філатов зазначив, що далі людям буде необхідна допомога від держави. Він зазначив, що мешканці також отримають матеріальну допомогу від міськради.

До того ж, багато людей і волонтерів приносять їжу і теплі речі на місце ракетного удару.

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей.

Правоохоронці отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.

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