У Дніпрі вже 36 загиблих, доля понад 30 людей досі невідома

Під завалами житлового будинку у Дніпрі знайдено ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Станом на 11:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 36 осіб (з них 2 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Наразі отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.