У Дніпрі вже 36 загиблих, доля понад 30 людей досі невідома
Фото: под завалами в Днепре нашли еще одного погибшего (t.me/dsns_telegram)
Під завалами житлового будинку у Дніпрі знайдено ще одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Станом на 11:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 36 осіб (з них 2 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей)", - йдеться в повідомленні.
Наразі отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.
Як повідомлялось, 16 січня у Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. До цього було відомо вже про 35 загиблих. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.
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