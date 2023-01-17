RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек

Фото: обломки разрушенного ракетой дома в Днепре разобраны на 90% (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Днепре разобраны на 90%. В результате удара погибло 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей", - говорится в сообщении.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в больницах сейчас находится 28 пострадавших, 10 из них – тяжелые. К тому же, 25 жителей дома разыскиваются.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному дому в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.

Правоохранители ранее получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВторжение России в Украинуракетный удар