Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек

Обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Днепре разобраны на 90%. В результате удара погибло 40 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному дому в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.
По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.
Правоохранители ранее получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.
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