Уламки збитого "Шахеда" пошкодили будинки та авто в Черкаській області (фото)

Він зауважив, що нічна тривога в регіоні тривала майже шість годин. А сили ППО збили в межах області 26 російських дронів.

За попередніми даними, минулось без травмованих.

"Однак збитий "Шахед" накоїв лиха в Черкаському районі. За попередніми даними, уламками пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль," - написав Табурець.

Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Нічна атака "Шахедів"

Вчора ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі загрози атаки уданих дронів росіян.

Через загрозу дронів сигнал тривоги оголошували у Києві, а згодом стало відомо про роботу ППО в Києві, зокрема на півночі міста. Пізніше влада уточнила, що у Святошинському районі Києва було зафіксоване падіння уламків БПЛА противника. Мер Віталій Кличко поінформував, що було загоряння на території промислового підприємства, а також палали автівки в дворі житлового будинку поруч.

За даними КМВА, у Києві обійшлося без постраждалих, уламки дрона противника впали в нежитловій зоні, й було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.