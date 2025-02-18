Обломки сбитого "Шахеда" повредили дома и авто в Черкасской области (фото)

Он отметил, что ночная тревога в регионе продолжалась почти шесть часов. А силы ПВО сбили в пределах области 26 российских дронов.

По предварительным данным, обошлось без травмированных.

"Однако сбитый "Шахед" натворил беды в Черкасском районе. По предварительным данным, обломками повреждены четыре дома, гараж. Там повыбивало окна, кое-где изуродовало крыши. Также задело автомобиль", - написал Табурец.

Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Ночная атака "Шахедов"

Вчера вечером во многих областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки ударных дронов россиян.

Из-за угрозы дронов сигнал тревоги объявляли в Киеве, а впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, в частности на севере города. Позже власти уточнили, что в Святошинском районе Киева было зафиксировано падение обломков БПЛА противника. Мэр Виталий Кличко проинформировал, что было возгорание на территории промышленного предприятия, а также пылали машины во дворе жилого дома рядом.

По данным КГВА, в Киеве обошлось без пострадавших, обломки дрона противника упали в нежилой зоне, и был зафиксирован пожар в складском помещении.