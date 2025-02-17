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У Києві уточнили наслідки падіння уламків збитого БПЛА ворога

Київ, Понеділок 17 лютого 2025 23:54
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У Києві уточнили наслідки падіння уламків збитого БПЛА ворога Ілюстративне фото: стали відомі наслідки дронового удару по Києву (facebook.com / Сергій Крук)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні ввечері, 17 лютого, було зафіксоване в Святошинському районі падіння уламків збитого безпілотника, який запустили російські окупанти для ударів по столиці. Обійшлося без постраждалих, проте сталася пожежа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Чиновник поінформував у своєму Telegram-каналі, що за попередніми даними, уламки впали в нежитловій зоні.

Через це у Святошинському районі Києва було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.

"На місці працюють бригади ДСНС. Триває робота над локалізацією займання", - передав начальник КМВА.

Він додав при цьому, що інших повідомлень, які стосуються наслідків ворожої повітряної атаки - не надходило.

"Інформація про постраждалих, станом на зараз - відсутня", - йдеться в публікації начальника адміністрації.

Удар дронів по Києву ввечері 17 лютого

Як повідомлялося раніше, ввечері у понеділок Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу БПЛА противника для міста Києва, та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Близько пів на одинадцяту годину столична влада розповіла про роботу ППО в Києві, зокрема на півночі міста. Додамо, що в районі міста Київ також було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що у столиці у Святошинському районі було зафіксоване падіння уламків БПЛА противника. Мер Віталій Кличко розповів, що було загоряння на території промислового підприємства, а також палали автівки в дворі житлового будинку поруч.

Додамо, сьогодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі загрозу ударів дронів-камікадзе ворога.

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Київ Пожежа Атака дронів
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