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Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Понеділок 17 лютого 2025 23:20
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Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів Фото: Україна під масштабною атакою ударних дронів РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 17 лютого російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші БпЛА почали залітати в напрямку України близько 21:00. Згодом їх побільшало.

За даними військових, станом на 23:05 ворожі дрони рухалися:

  • нові групи у Херсонській області в напрямку Миколаївської області;
  • у Дніпропетровській області переважно західним курсом;
  • у Дніпропетровській області в напрямку Павлограда з півдня;
  • з Харківської області в напрямку Дніпропетровської та Полтавської областей;
  • на південному сході Сумської у напрямку Полтавської області;
  • на півночі Сумської області південно-західним курсом через Чернігівську область;
  • у Тульчинському районі (Вінницька область), курс західний.

За даними моніторингових груп, на даний момент у повітряному просторі України перебувають до 50 ворожих БпЛА.

З них у напрямку Київської області рухаються близько 25 БпЛА.

Станом на 23:22 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки РФ

Внаслідок атаки дронів у Києві о 22:09 було оголошено повітряну тривогу, а згодом у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксоване падіння уламків, сталося загоряння на території підприємства й автомобілів.

Вранці 17 лютого російські загарбники атакували FPV-дроном рятувальників, які везли воду в місто Костянтинівка Донецької області. Після того, як на місце інциденту прибула евакуаційна група, агресор завдав повторного удару.

Днями армія РФ атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула людина.

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