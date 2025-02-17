Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Ввечері 17 лютого російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:22 мапа повітряних тривог України виглядала так:

З них у напрямку Київської області рухаються близько 25 БпЛА.

За даними моніторингових груп, на даний момент у повітряному просторі України перебувають до 50 ворожих БпЛА.

За даними військових, станом на 23:05 ворожі дрони рухалися:

Перші БпЛА почали залітати в напрямку України близько 21:00. Згодом їх побільшало.

Повітряні атаки РФ

Внаслідок атаки дронів у Києві о 22:09 було оголошено повітряну тривогу, а згодом у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксоване падіння уламків, сталося загоряння на території підприємства й автомобілів.

Вранці 17 лютого російські загарбники атакували FPV-дроном рятувальників, які везли воду в місто Костянтинівка Донецької області. Після того, як на місце інциденту прибула евакуаційна група, агресор завдав повторного удару.

Днями армія РФ атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула людина.

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