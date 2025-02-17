У Києві працювала ППО на тлі дронової атаки РФ, фіксують падіння уламків

Російська Федерація ввечері 17 лютого запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". На тлі дронової атаки вибухи пролунали у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка та Повітряні сили.

Ситуація у Києві

За даними Кличка, на півночі столиці працюють сили ППО, він радить киянам перебувати в укриттях.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомили в КМДА.

Оновлено о 22:45.

Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого дрона.

"Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - написав він.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 23:06 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про відбій повітряної тривоги у столиці.

Атака дронів по Україні

За даними Повітряних сил, російська армія запустила ударні дрони з декількох напрямків.

Дані щодо руху БпЛА:

групи БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину;

БпЛА на Чернігівщині курсом на Черкащину;

групи БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний у напрямку Черкащини через Кіровоградщину;

БпЛА в центральній частині Харківщини курсом на південь, БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого Росія запускала по території України ударні дрони. Близько пів на третю годину ночі Федоров розповів про вибухи у Запорізькій області. А згодом з'явились повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.