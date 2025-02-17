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У Києві працювала ППО на тлі дронової атаки РФ, фіксують падіння уламків

Понеділок 17 лютого 2025 22:44
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У Києві працювала ППО на тлі дронової атаки РФ, фіксують падіння уламків Ілюстративне фото: в Україні оголошено тривогу 17 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері 17 лютого запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". На тлі дронової атаки вибухи пролунали у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка та Повітряні сили.

Ситуація у Києві

За даними Кличка, на півночі столиці працюють сили ППО, він радить киянам перебувати в укриттях.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомили в КМДА.

Оновлено о 22:45.

Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого дрона.

"Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - написав він.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 23:06 у Київській міській військовій адміністрації поінформували про відбій повітряної тривоги у столиці.

Атака дронів по Україні

За даними Повітряних сил, російська армія запустила ударні дрони з декількох напрямків.

Дані щодо руху БпЛА:

  • групи БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину;
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Черкащину;
  • групи БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний у напрямку Черкащини через Кіровоградщину;
  • БпЛА в центральній частині Харківщини курсом на південь, БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

У Києві працювала ППО на тлі дронової атаки РФ, фіксують падіння уламків

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого Росія запускала по території України ударні дрони. Близько пів на третю годину ночі Федоров розповів про вибухи у Запорізькій області. А згодом з'явились повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.

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