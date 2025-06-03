Уламки впали на дорогу: РФ заявила про атаку дронів біля Кримського мосту

Як пише Mash, дрон нібито було збито близько 6 ранку за місцевим часом.

"По реактивному дрону відпрацювала ППО. У цей момент мостом ще їхали машини з боку Тамані, уламки впали прямо на дорогу", - сказано у повідомленні.

Росіяни заявляють, що під час роботи ППО ніхто не постраждав. Однак моніторингові канали повідомляють, що після збиття дрона рух мостом було перекрито майже на три години.

Підрив Кримського мосту

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.

А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни значно посилили охорону Кримського мосту і це ускладнює його знищення.

За його словами, єдина причина через яку міст все ще стоїть - це посилення охорони. Адже росіяни регулярно перекривають на ньому рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря.

"Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об’єкта. Бо міст для них - не лише логістичний, а й ідеологічний символ", - додав речник ВМС.