Чому Кримський міст досі не зруйнований? У ВМС розкрили деталі про ворога
Росіяни значно посилили охорону Кримського мосту і це ускладнює його знищення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.
За його словами, єдина причина через яку міст все ще стоїть - це посилення охорони. Адже росіяни регулярно перекривають на ньому рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря.
При цьому, через активний туристичний сезон у бік Криму рухаються тисячі росіян, і ці обмеження створюють кілометрові затори.
"Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об’єкта. Бо міст для них - не лише логістичний, а й ідеологічний символ", - додав речник ВМС.
Також він зауважив, що на окупованому півострові росіяни підтримують високу щільність ППО. Особливо це помітно навколо об’єктів, які мають стратегічне значення - зокрема самого мосту, а також численних військових баз.
"Ми бачили, як ефективно можуть знищуватись засоби протиповітряної оборони в Криму. І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО", - наголосив Плетенчук.
Підрив Кримського мосту
Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.
А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.
У липні 2024 року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявляв, що для звільнення Криму потрібно знищити Керченський міст. Споруда, за його словами, все ще залишається ланцюжком постачань для окупаційних військ, хоча і не в тих обсягах, що до атак на нього.
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