Чому Кримський міст досі не зруйнований? У ВМС розкрили деталі про ворога

Росіяни значно посилили охорону Кримського мосту і це ускладнює його знищення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, єдина причина через яку міст все ще стоїть - це посилення охорони. Адже росіяни регулярно перекривають на ньому рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря.

При цьому, через активний туристичний сезон у бік Криму рухаються тисячі росіян, і ці обмеження створюють кілометрові затори.

"Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об’єкта. Бо міст для них - не лише логістичний, а й ідеологічний символ", - додав речник ВМС.

Також він зауважив, що на окупованому півострові росіяни підтримують високу щільність ППО. Особливо це помітно навколо об’єктів, які мають стратегічне значення - зокрема самого мосту, а також численних військових баз.

"Ми бачили, як ефективно можуть знищуватись засоби протиповітряної оборони в Криму. І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО", - наголосив Плетенчук.