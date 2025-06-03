Обломки упали на дорогу: РФ заявила об атаке дронов возле Крымского моста

Как пишет Mash, дрон якобы был сбит около 6 утра по местному времени.

"По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу", - сказано в сообщении.

Россияне заявляют, что во время работы ПВО никто не пострадал. Однако мониторинговые каналы сообщают, что после сбития дрона движение по мосту было перекрыто почти на три часа.

Подрыв Крымского моста

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и мощный пожар.

А уже в июле 2023 года была повторная атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Председатель СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Недавно представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне значительно усилили охрану Крымского моста и это затрудняет его уничтожение.

По его словам, единственная причина по которой мост все еще стоит - это усиление охраны. Ведь россияне регулярно перекрывают на нем движение в ответ даже на вероятную угрозу с воздуха.

"Они вкладывают серьезные ресурсы в охрану этого объекта. Потому что мост для них - не только логистический, но и идеологический символ", - добавил представитель ВМС.