Обломки упали на дорогу: РФ заявила об атаке дронов возле Крымского моста

Российская армия заявила о сбитии неизвестного дрона над Крымским мостом утром вторника, 3 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Как пишет Mash, дрон якобы был сбит около 6 утра по местному времени.
"По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу", - сказано в сообщении.
Россияне заявляют, что во время работы ПВО никто не пострадал. Однако мониторинговые каналы сообщают, что после сбития дрона движение по мосту было перекрыто почти на три часа.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и мощный пожар.
А уже в июле 2023 года была повторная атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Председатель СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.
Недавно представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне значительно усилили охрану Крымского моста и это затрудняет его уничтожение.
По его словам, единственная причина по которой мост все еще стоит - это усиление охраны. Ведь россияне регулярно перекрывают на нем движение в ответ даже на вероятную угрозу с воздуха.
"Они вкладывают серьезные ресурсы в охрану этого объекта. Потому что мост для них - не только логистический, но и идеологический символ", - добавил представитель ВМС.
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