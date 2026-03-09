Уламки метеорита впали на житлові будинки у Німеччині

Як пишуть ЗМІ, ввечері 8 березня, до поліції стала надходити інформація про пошкодження з міста Кобленц, а також гірських хребтів Хунсрюк та Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

В оперативному штабі поліції вказали, що близько 19:00 на дах житлового будинку в районі Кобленц Гюльс, яке розташоване у землі Рейнланд-Пфальцв пало "згоріле небесне тіло".

Метеорит пробив отвір розміром з футбольний м'яч. Фрагмент спочатку влучив у дах, а потім у спальню будинку. У кімнаті не було людей, тому ніхто не отримав поранення.

Осколки метеорита розміром із камінь пошкодили дахи інших будинків.

Очевидці у Нижній Саксонії, Гессені, Рейнланд-Пфальц, Саарі, Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні-Вестфалії публікували у соцмережах фото та відео яскравого світлового явища в небі.

Правоохоронці також повідомили, що громадяни бачили "яскравий світний об’єкт із коротким вогняним сяйвом".

Попередньо розглядалися різні версії, навіть проліт ракети, проте поліцейські запевнили, що жодних ознак загрози безпеці немає.