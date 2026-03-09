Уламки метеорита впали на житлові будинки у Німеччині

У небі над Німеччиною спостерігали незвичайне світлове явище, яке пізніше виявилося падінням метеорита. Уламки впали на житлові будинки, пошкодивши їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на видання Blue News та Tagesspiegel.
Як пишуть ЗМІ, ввечері 8 березня, до поліції стала надходити інформація про пошкодження з міста Кобленц, а також гірських хребтів Хунсрюк та Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.
В оперативному штабі поліції вказали, що близько 19:00 на дах житлового будинку в районі Кобленц Гюльс, яке розташоване у землі Рейнланд-Пфальцв пало "згоріле небесне тіло".
Метеорит пробив отвір розміром з футбольний м'яч. Фрагмент спочатку влучив у дах, а потім у спальню будинку. У кімнаті не було людей, тому ніхто не отримав поранення.
Осколки метеорита розміром із камінь пошкодили дахи інших будинків.
Очевидці у Нижній Саксонії, Гессені, Рейнланд-Пфальц, Саарі, Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні-Вестфалії публікували у соцмережах фото та відео яскравого світлового явища в небі.
Правоохоронці також повідомили, що громадяни бачили "яскравий світний об’єкт із коротким вогняним сяйвом".
Попередньо розглядалися різні версії, навіть проліт ракети, проте поліцейські запевнили, що жодних ознак загрози безпеці немає.
Це космічний об’єкт природного походження, який впав на поверхню Землі або іншого великого небесного тіла з міжпланетного простору. Більшість метеоритів є уламками астероїдів, комет або інших космічних тіл, що сформувалися ще на ранніх етапах розвитку Сонячної системи.
Під час руху крізь земну атмосферу об’єкт розжарюється через тертя об повітря, утворюючи яскравий слід, відомий як метеор або "падаюча зірка".
Якщо космічне тіло не встигає повністю згоріти в атмосфері та досягає поверхні планети, його рештки називають метеоритом. Вивчення цих кам’яних або металевих уламків допомагає вченим дізнатися багато нового про склад та історію формування космосу.
Нагадаємо, минулого року, 12 березня ввечері, над Києвом нібито пролетів і вибухнув метеорит. Багато жителів столиці чули гучний звук, схожий на вибух, незадовго до оголошення повітряної тривоги. Проте згодом з’ясувалося, що це яскравий болід.
Раніше падіння метеорита зафіксували на півдні Туреччини. Інцидент стався в суботу, 2 вересня, близько 20:15.