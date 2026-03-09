Обломки метеорита упали на жилые дома в Германии

Как пишут СМИ, вечером 8 марта, в полицию стала поступать информация о повреждениях из города Кобленц, а также горных хребтов Хунсрюк и Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

В оперативном штабе полиции указали, что около 19:00 на крышу жилого дома в районе Кобленц Гюльс, которое расположено в земле Рейнланд-Пфальцв упало "сгоревшее небесное тело".

Метеорит пробил отверстие размером с футбольный мяч. Фрагмент сначала попал в крышу, а затем в спальню дома. В комнате не было людей, поэтому никто не получил ранения.

Осколки метеорита размером с камень повредили крыши других домов.

Очевидцы в Нижней Саксонии, Гессене, Рейнланд-Пфальц, Сааре, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии публиковали в соцсетях фото и видео яркого светового явления в небе.

Правоохранители также сообщили, что граждане видели "яркий светящийся объект с коротким огненным сиянием".

Предварительно рассматривались различные версии, даже пролет ракеты, однако полицейские заверили, что никаких признаков угрозы безопасности нет.