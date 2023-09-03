ua en ru
Нд, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині впав метеорит (відео)

Неділя 03 вересня 2023 07:29
UA EN RU
У Туреччині впав метеорит (відео) Фото: у Туреччині впав метеорит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Туреччини було зафіксовано падіння метеориту. Подія сталася в суботу, 2 вересня, близько 20:15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

За інформацією видання, падіння метеорита можна було побачити з Малатті, Ерзурума, Елязига, Газіантепу та навколишніх провінцій. За словами очевидців, у момент падіння сяйво космічного тіла висвітлило нічні вулиці.

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", - пише видання.

Повідомляється, що станом наразі рятувальники та поліція шукають місце падіння метеорита, а також його можливі фрагменти. Але фахівці не виключають, що метеорит міг повністю згоріти під час входження в атмосферу Землі.

Падіння метеоритів

Нагадаємо, що раніше в Канаді метеорит потрапив прямо до приватного будинку, пробив його дах і приземлився до спальні мешканки. Жінка зі свого боку не постраждала.

Крім того, повідомлялося, що над Норвегією було зафіксовано проліт метеориту. Фахівці вважають, що він упав у лісистій місцевості під назвою Фіннемарка, приблизно за 60 км на захід від Осло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
метеорити Турция
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони