"Метеорит" над Києвом: що це насправді було і як реагують українці

Над Києвом пізно ввечері 12 березня начебто пролетів і вибухнув метеорит. Багато мешканців столиці чули гучний звук, схожий на вибух, незадовго до оголошення повітряної тривоги. Однак насправді, це не був метеорит. А що ж?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що бачили кияни над містом і як реагують на черговий "передвісник апокаліпсису", яким вже важко когось здивувати.

"Метеорит" над Києвом - не метеорит

Те, що бачили кияни 12 березня близько 23:35 - це яскравий болід.

Річ у тім, що саме у ці дні спостерігається метеорний потік Гамма Норміди (Gamma Normids, GNO). Регулярно найбільш активний період "зорепаду" припадає якраз на 13-15 березня. Частота спостереження метеорів цього потоку - від 3 до 6 на годину.

Метеорний потік являє собою"космічне каміння", яке заходить в атмосферу Землі та повністю згоряє. А от метеоритів (коли "космічне каміння" згоряє частково, а залишки падають на поверхню Землі) під час "зоряного дощу" Гамма Норміди вчені раніше не спостерігали.

Додамо, що члени клубу "Астрополіс" визначили, що метеор "вибухнув на висоті кілометрів 20".

Чим метеори відрізняються від метеоритів: пояснення простими словами

Ці два терміни часто плутають, але різниця між ними суттєва. Якщо коротко: метеор - це явище в атмосфері, а метеорит - це космічний камінь, який впав на Землю.

Метеори - це яскраві спалахи світла, які можна побачити в нічному небі, коли невеликі космічні частинки (метеороїди) входять в атмосферу Землі і згорають через сильне тертя. Це явище в народі називають "падаючими зірками".

Однак якщо метеороїд занадто великий і не згорає повністю, його уламки можуть впасти на поверхню Землі - і тоді вони вже називаються метеоритами. Деякі з них важать кілька тонн і залишають кратери.

Чому важливо розрізняти ці два поняття? Бо метеори - це просто красиве небесне явище, а метеорити можуть нести наукову цінність або навіть становити загрозу. Наприклад, метеорит Chelyabinsk, падіння якого відбулося 15 лютого 2013 року, частково понищив більше 7000 будівель і поранив близько 1500 людей, а фрагменти, що утворилися в результаті вибуху, розлетілися по значній площі. В Києві такого, на щастя, не спостерігалося.

Отже, наступного разу, коли побачите "падаючу зірку", знайте - це метеор, а не метеорит. І не забудьте загадати бажання.

Реакція українців на "метеорит" над Києвом

За словами науковців, подібні боліди - цілком буденне явище. Однак багато українців відреагували на "метеорит" над столицею по-різному. Хтось дійсно запанікував, але більшість, все ж, вирішили жартувати на цю тему.

Зокрема, один з найпопулярніших жартів (які, насправді, виглядають і не як жарти зовсім) у соцмережах, що "українські сили ППО настільки круті, що здатні навіть комету збити, а не те що якісь там російські "Шахеди".

Крім того, багато користувачів соцмереж жартували над тим, що над Києвом могла статися невдала спроба НЛО вступити у контакт з людством.

Також було багато сумних жартів на тему "Які ще фантастичні неприємні сюрпризи чекають на нашу нещасну країну?".

Дивіться більше мемів і фотожаб на тему чергового "метеорита" над Києвом.





Реакція українців на "метеорит" над Києвом (скриншоти Telegram, X.com, Facebook.com)

Меми і фотожаби про "метеорит" над Києвом

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