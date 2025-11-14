Уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві

Масований удар РФ 14 листопада

Росія використала для атаки вночі близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику. Головний напрямок атаки - Київ.

Також окупанти били по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

Як проінформували у Повітряних силах ЗСУ, загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу - 19 ракет та 430 дронів різних типів. ППО ліквідувала 419 ворожих цілей.

При цьому зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях.

Внаслідок російського обстрілу у Києві зафіксовано влучання БпЛА та уламків у багатоповерхівки в декількох районах столиці, зокрема у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському.

Загалом пошкоджено близько 30 будинків, а також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та авто.

Станом на ранок у столиці загинуло четверо людей внаслідок масованої нічної атаки РФ.

