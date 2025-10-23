Уламки дрона впали в трьох районах, на дитсадок, будинок та авто: наслідки атаки на Київ

У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки дрона впали на дах житлового будинку.

За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко повідомив, що в Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

"Попередньо без потерпілих", - зазначив він.

За уточненою інформацією Ткаченка, у Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них - дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів.

"Інформація щодо потерпілих чи інших пошкоджень інфраструктури уточнюється", - написав він.

Оновлено о 00:05

У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

"Попередньо без пожежі та постраждалих", - уточнив Ткаченко.

Оновлено о 00:30

У КМВА повідомили про чотирьох постраждалих від ворожої атаки цієї ночі.