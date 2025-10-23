Обломки дрона упали в трех районах, на детсад, дом и авто: последствия атаки на Киев

В Подольском районе, по предварительной информации, обломки дрона упали на крышу жилого дома.

По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

"Экстренные службы направляются на места", - сообщил Виталий Кличко.

Тимур Ткаченко сообщил, что в Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БпЛА.

"Предварительно без пострадавших", - отметил он.

По уточненной информации Ткаченко, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них - детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях.

"Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется", - написал он.

Обновлено в 00:05

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом.

"Предварительно без пожара и пострадавших", - уточнил Ткаченко.

Обновлено в 00:30

В КГВА сообщили о четырех пострадавших от вражеской атаки этой ночью.