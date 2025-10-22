ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пожежі в різних районах та уламки ракет у житловій зоні: перші наслідки удару по Києву

Середа 22 жовтня 2025 02:21
UA EN RU
Пожежі в різних районах та уламки ракет у житловій зоні: перші наслідки удару по Києву Фото: наслідки атаки продовжують уточнюватися (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Київ в ніч на 22 жовтня був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Зазначимо, що ворог за останню годину неодноразово вдарив по столиці. У місті було чути три серії вибухів.

За попередніми даними, у Києві внаслідок обстрілу фіксуються наслідки щонайменше у трьох районах - Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Зокрема, за словами Кличка, у Голосіївському районі після вибуху почалася пожежа. Окрім того, люди викликали медиків у Дарницький район. Проте у Дарницькому наслідків немає.

Також постраждав Печерський район столиці. Там впали уламки та палають авто.

"У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки. Екстрені служби прямують на місце", - інформував Кличко.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко теж написав, що у дворі одного з будинків Печерського району є пошкодження та палають авто.

Щодо Дніпровського району, там теж впали уламки та вибило скло в вікнах житлового будинку.

"У Дніпровському районі уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Пожежі й потерпілих немає. Також в Дніпровському районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Там теж без займання і потерпілих", - поінформував Кличко.

Оновлено о 02:43

Мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки, що відомо станом на цю хвилину. Зокрема:

  • у Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працюють на місці;
  • у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає;
  • падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Крім того, у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих. Уламки впали й на відкритій території в Дніпровському районі. Екстрені служби наразі виїхали на місце.
  • у Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявлено.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що росіяни час від часу атакують Київ ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Наприклад, в ніч на 10 жовтня Київ був атакований ракетами. В результаті ворожого обстрілу в столиці були пошкоджені будинки, а також сталися пожежі.

Крім того, того дня через ворожу атаку лівий берег Києва залишився без електроенергії, оскільки ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі.

Детальніше про те, що відбувалося, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію