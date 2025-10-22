Пожежі в різних районах та уламки ракет у житловій зоні: перші наслідки удару по Києву

Київ в ніч на 22 жовтня був атакований балістикою. У місті після вибухів зафіксовано пожежі та уламки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Зазначимо, що ворог за останню годину неодноразово вдарив по столиці. У місті було чути три серії вибухів.

За попередніми даними, у Києві внаслідок обстрілу фіксуються наслідки щонайменше у трьох районах - Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Зокрема, за словами Кличка, у Голосіївському районі після вибуху почалася пожежа. Окрім того, люди викликали медиків у Дарницький район. Проте у Дарницькому наслідків немає.

Також постраждав Печерський район столиці. Там впали уламки та палають авто.

"У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки. Екстрені служби прямують на місце", - інформував Кличко.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко теж написав, що у дворі одного з будинків Печерського району є пошкодження та палають авто.

Щодо Дніпровського району, там теж впали уламки та вибило скло в вікнах житлового будинку.

"У Дніпровському районі уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Пожежі й потерпілих немає. Також в Дніпровському районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Там теж без займання і потерпілих", - поінформував Кличко.

Оновлено о 02:43

Мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки, що відомо станом на цю хвилину. Зокрема: