Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакують Київ дронами: у місті чутно вибухи, працює ППО

Київ, Середа 22 жовтня 2025 23:10
UA EN RU
Росіяни атакують Київ дронами: у місті чутно вибухи, працює ППО Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві повітряна тривога через загрозу дронів. БпЛА рухаються на столицю з півночі. Чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога була оголошена в Києві близько 23:00.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються в напрямку Києва з півночі.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Росіяни атакують Київ дронами: у місті чутно вибухи, працює ППО

За кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи в столиці.

Київський міський голова Віталій Кличко попередив про роботу ППО.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Оновлено о 23:30

У Києві зафіксовано падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Попередньо одна з локацій - дитячий садок.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Відключення світла через масований удар

Як писало РБК-Україна, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.

Через масовану атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.

Завтра, 23 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.

З графіком можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

