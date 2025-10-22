Росіяни атакують Київ дронами: у місті чутно вибухи, працює ППО
У Києві повітряна тривога через загрозу дронів. БпЛА рухаються на столицю з півночі. Чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога була оголошена в Києві близько 23:00.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються в напрямку Києва з півночі.
Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:
За кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи в столиці.
Київський міський голова Віталій Кличко попередив про роботу ППО.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав він.
Оновлено о 23:30
У Києві зафіксовано падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Попередньо одна з локацій - дитячий садок.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Відключення світла через масований удар
Як писало РБК-Україна, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.
Через масовану атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.
Завтра, 23 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.
З графіком можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.