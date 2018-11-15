"Укрзализныця" запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

Фото: поезд "Мукачево-Будапешт" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Планируется в ближайшее время запустить регулярное сообщение

"Укрзализныця" 14 ноября запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт на евроколее. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

"Планируем в ближайшее время запустить регулярное сообщение… Следующее направление - на Словакию, и также евроколея. Об этом недавно договорились со словацким коллегой", - сообщил министр в Facebook.

По его словам, Мукачево с его удобным сообщением со многими украинскими городами и странами Европейского союза может стать крупным железнодорожным хабом, и не только пассажирским.

Напомним, ранее сообщалось, что поезд будет курсировать европейской колеей, ширина которой 1435 мм. Поскольку украинская железная дорога не эксплуатирует поезда для такого пути, будут использовать подвижной состав венгерских коллег.

19 июня Кравцов сообщал, что для запуска поезда Мукачево - Будапешт в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, будет построена отдельная посадочная платформа.