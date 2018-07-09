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УЗ намерена этим летом запустить поезд Мукачево-Будапешт

НовостиИнфраструктура    09.07.2018 - 14:28
Фото: станция в Мукачево (mapio.net)
Фото: станция в Мукачево (mapio.net)

Для этого начаты соответствующие работы по реконструкции и ремонту пути

"Укрзализныця" намерена этим летом запустить поезд Мукачево-Будапешт. Об этом сообщил в Facebook и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"По графику начинаем реконструкцию и ремонт пути для пассажирского поезда “Мукачево - Будапешт”. Намерены закончить работы до конца июля и в августе запустить первый рейс", - написал Кравцов.

Он напомнил, что этот поезд будет курсировать европейской колеей, ширина которой 1435 мм. Поскольку украинская железная дорога не эксплуатирует поезда для такого пути, будут использовать подвижной состав венгерских коллег.

"К концу следующего месяца уже должны заменить непригодные шпалы и в целом улучшить техническое состояние колеи. Параллельно, силами львовских железнодорожников, строим пассажирскую платформу. Ее длина будет 120 метров. Были вопросы по благоустройству территории рядом и обустройство павильона. Эти работы также берем на себя", - отметил Кравцов.

Напомним, 19 июня Кравцов сообщал, что для запуска поезда Мукачево - Будапешт в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, будет построена отдельная посадочная платформа.

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Теги публикации: Укрзализныця, поезд, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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