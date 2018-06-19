"Укрзализныця" планирует запустить поезд Мукачево-Будапешт до конца лета

В перспективе будет создано железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией

До конца лета "Укрзализныця " планирует" запустить евроколией поезд Мукачево - Будапешт. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы", - написал Кравцов.

По его словам, помимо возведения новой платформы, необходимо упорядочить около 40 км евроколеи. Все работы планируется завершить до конца лета 2018 года.

"В перспективе - прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза. Новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьгаза", - отметил Кравцов.

Напомним, "Укрзализныця" назвала причину аварии поезда в Днепре, где с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Так, авария поезда произошла из-за кражи верхнего строения пути.