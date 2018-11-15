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"Укрзалізниця" запустила потяг "Мукачеве-Будапешт" по євроколії

Новини » Інфраструктура    15.11.2018 - 11:49
"Укрзалізниця" запустила потяг "Мукачеве-Будапешт" по євроколії
Фото: потяг "Мукачеве-Будапешт" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Планується найближчим часом запустити регулярне сполучення

"Укрзалізниця" 14 листопада запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна.

"Плануємо найближчим часом запустити регулярне сполучення... Наступний напрямок - на Словаччину, і також євроколія. Про це нещодавно домовилися зі словацьким колегою", - повідомив міністр у Facebook.

За його словами, Мукачево з його зручним сполученням з багатьма українськими містами і країнами Європейського союзу може стати великим залізничним хабом, і не тільки пасажирським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поїзд буде курсувати європейською колією, ширина якої 1435 мм. Оскільки українська залізниця не експлуатує потяги для такого шляху, будуть використовувати рухомий склад угорських колег.

19 червня Кравцов повідомляв, що для запуску поїзда Мукачево - Будапешт в 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачево, буде побудована окрема посадкова платформа.

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Новини України УкрзалізницяМукачевоВладимир ОмелянБудапешт
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