"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-Херсон: расписание
Фото: УЗ запускает дополнительный поезд из Херсона в Киев (Виталий Носач РБК-Украина)
"Укрзализныця" с 3 марта запускает дополнительный состав по направлению Киев - Херсон. В результате ночной поезд 52/51 начнет курсировать ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Экспресс №751/752 Киев - Херсон будет курсировать вместе с поездом №52/51 Киев - Херсон", - говорится в сообщении УЗ
График движения поездов
Расписание экспресса 751/752 Киев - Херсон:
- отправление из Киева в 23:40;
- прибытие в Херсон - 07:37;
- отправление из Киева в 14:15;
- прибытие в Херсон - 22:27.
Расписание поезда 52/51 Херсон - Киев:
- отправление из Херсона в 23:13;
- прибытие в Киев - 07:04;
- отправление из Херсона в 09:13;
- прибытие в Киев - 17:05.
Напомним, УЗ с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя.
Отметим, ранее стало известно, что УЗ запустила поезд, который соединит две восточные области Украины.