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УЗ запускает новый поезд из Львова: когда и как он будет курсировать

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Львов, Пятница 11 февраля 2022 10:30
УЗ запускает новый поезд из Львова: когда и как он будет курсировать Фото: УЗ запускает новый поезд из Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя. Он будет курсировать только по будням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

График движения поезда

  • Отправление из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33.
  • Прибытие в Коломыю в 14:34.
  • Отправление из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38.
  • Прибытие во Львов в 23:27.

Направление поезда

По данным перевозчика, расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов.

Так, он будет соединять областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами.

Ранее стало известно, что УЗ запустила поезд, который соединит две восточные области.

Также в конце декабря "Укрзализныця" отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд по маршруту Киев - Львов.

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Укрзализныця Львов
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