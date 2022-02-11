УЗ запускает новый поезд из Львова: когда и как он будет курсировать

"Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя. Он будет курсировать только по будням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

График движения поезда

Отправление из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33.

в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33. Прибытие в Коломыю в 14:34.

Отправление из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38.

в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38. Прибытие во Львов в 23:27.

Направление поезда

По данным перевозчика, расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов.

Так, он будет соединять областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами.