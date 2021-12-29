Новый маршрут. УЗ запускает поезд, который соединит две восточные области: график
"Укрзализныця" запускает на маршруте Бахмут - Харьков - Бахмут новый электропоезд. Это новый маршрут, который соединит Донецкую и Харьковскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
График движения
Так, из Бахмута поезд № 7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.
Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.
Поезд будет делать остановки на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск Изюм, Основа и других.
Список пересадок
Кроме этого, "Укрзализныця" добавила ряд пересадок. Отдельно в направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:
- № 886 Ворожба - Сумы - Харьков, прибытие в 17: 04;
- № 724 (Интерсити+) Киев - Харьков, прибытие в 18:11;
- № 6025 Казачья Лопань - Харьков, прибытие в 18:30;
- № 6554 Купянск-Вузл - Харьков, прибытие в 18:36.
В направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба-Сумы-Харьков, прибытие в 17:04.
Напомним,"Укрзализныця" запустила "Буковельский экспресс" к туристическим местам Карпат. Он будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов.