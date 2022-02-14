"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Херсон: розклад
Фото: УЗ запускає додатковий поїзд з Херсона до Києва (Віталій Носач РБК-Україна)
"Укрзалізниця" з 3 березня запускає додатковий склад за напрямком Київ - Херсон. В результаті нічний поїзд 52/51 почне курсувати щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр УЗ.
"Експрес № 751/752 Київ-Херсон курсуватиме разом з поїздом №52/51 Київ-Херсон", - йдеться в повідомленні УЗ
Графік руху поїздів
Розклад експреса 751/752 Київ - Херсон:
- відправлення з Києва о 23:40;
- прибуття в Херсон - 07:37;
- відправлення з Києва о 14:15;
- прибуття в Херсон - 22:27.
Розклад поїзда 52/51 Херсон - Київ:
- відправлення з Херсона о 23:13;
- Прибуття до Києва - 07:04;
- відправлення з Херсона о 09:13;
- Прибуття до Києва - 17:05.
Нагадаємо, УЗ з 28 лютого запускає новий поїзд № 802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия.
Зазначимо, раніше стало відомо, що УЗ запустила поїзд, який з'єднає дві східні області України.