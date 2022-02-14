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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Херсон: розклад

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 17:40
"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Херсон: розклад Фото: УЗ запускає додатковий поїзд з Херсона до Києва (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" з 3 березня запускає додатковий склад за напрямком Київ - Херсон. В результаті нічний поїзд 52/51 почне курсувати щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр УЗ.

"Експрес № 751/752 Київ-Херсон курсуватиме разом з поїздом №52/51 Київ-Херсон", - йдеться в повідомленні УЗ

Графік руху поїздів

Розклад експреса 751/752 Київ - Херсон:

  • відправлення з Києва о 23:40;
  • прибуття в Херсон - 07:37;
  • відправлення з Києва о 14:15;
  • прибуття в Херсон - 22:27.

Розклад поїзда 52/51 Херсон - Київ:

  • відправлення з Херсона о 23:13;
  • Прибуття до Києва - 07:04;
  • відправлення з Херсона о 09:13;
  • Прибуття до Києва - 17:05.

Нагадаємо, УЗ з 28 лютого запускає новий поїзд № 802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия.

Зазначимо, раніше стало відомо, що УЗ запустила поїзд, який з'єднає дві східні області України.

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Київ Укрзалізниця Херсон
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