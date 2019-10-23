"Укрзализныця" запускает дополнительный Бориспольский экспресс в ночное время

Государственная компания "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-аэропорт "Борисполь" в ночное время. Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

По его словам, решение запустить дополнительный поезд обусловлено высоким спросом на пассажироперевозки в ночное время.

"+1 поезд Kyiv Boryspil Express в ночное время. Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс будет с Международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Спрос есть, ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов ", - заявил Кравцов.

Он также сообщил, что поезд будет отправлятся со станции "Борисполь-аэропорт" в 2:47 ночи, а прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 3:28 ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов - Киев на время школьных каникул, которые начнутся с 28 октября по 3 ноября включительно.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныцю" передали в управление Мининфраструктуры. Глава министерства Владислав Криклий уже анонсировал планы по разделению государственной компании на три части.