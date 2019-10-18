"Укрзализныцю" передали в управление Мининфраструктуры

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Криклий уже анонсировал планы по разделению государственной компании на три части

Кабинет министров передал АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Об этом министр Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook.

Криклий анонсировал реформу компании, согласно которой "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).

"Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", - добавил министр.

Криклий также дал ссылку на постановление Кабмина, согласно которому, по его словам, "Укрзализныцю" передали в управление Министерства инфраструктуры.

Постановлением Кабмина от 9 октября 2019 года №874 вносятся изменения в Регламент правительства.

В частности, регламент дополнен следующей нормой: "Главным разработчиком проектов актов Кабинета министров по вопросам, связанным с реализацией Кабинетом министров полномочий субъекта управления или общего собрания АО "Украинская железная дорога", является Мининфраструктуры".

Отметим, в октябре 2018 года Кабинет министров уже изменил тип акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное, поскольку компания не отвечает критериям публичного АО.

Согласно уставом АО "Укрзализныця", учредителем общества является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами государства относительно общества осуществляет Кабинет министров Украины.

В то же время в пресс-службе АО "Укрзализныця" сообщили, что компания с января 2018 находилась в управлении Минэкономразвития.