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"Укрзалізниця" запускає додатковий Бориспільський експрес в нічний час

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Поїзд буде курсувати в експериментальному режимі

Державна компанія "Укрзализныця" запускає додатковий поїзд Київ-аеропорт "Бориспіль" в нічний час. Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Євген Кравцов.

За його словами, рішення запустити додатковий поїзд зумовлено високим попитом на пасажироперевезення в нічний час.

"+1 поїзд Kyiv Boryspil Express в нічний час. Поки в експериментальному режимі, буде курсувати з 27 жовтня. Відправлятиметься експрес з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" близько третьої години ночі. Попит є, орієнтовно з першої до другої години ночі в аеропорту підвищений трафік - прибуває до десяти рейсів", - заявив Кравцов.

Він також повідомив, що потяг відправлятиметься зі станції "Бориспіль-аеропорт" у 2:47 ночі, а прибуватиме на станцію "Київ-Пасажирський" о 3:28 ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів - Київ на час шкільних канікул, які почнуться з 28 жовтня по 3 листопада включно.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізницю" передали в управління Мінінфраструктури. Глава міністерства Владислав Криклій вже анонсував плани щодо розподілу державної компанії на три частини.

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