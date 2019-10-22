"Укрзализныця" уволила более 50% менеджеров пассажирского сектора

Фото: вокзал (РБК-Украина)

По факту нанесения ущерба УЗ бывшими руководителям открыто 11 дел

С начала 2019 года "Укрзализныця" заменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителей филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Отмечается что было открыто 11 дел, в 4 из которых расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныци".

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения, а следовательно подразделения УЗ должны четко контролировать исправность и чистоту поездов, и качество сервиса.

"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил глава компании.

Напомним, Кабинет министров передал "Укрзализныцю" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).

Также РБК-Украина сообщало, что бывшего народного депутата Валерия Ищенко подозревают в завладении 20 млн грн "Укрзализныци".