"Укрзализныця" возобновляет движение: какие области готовы к запуску поездов

Черновицкая и Закарпатская области пока не позволили возобновление движения
К запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Пассажирское сообщение возобновят в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Черновицкая и Закарпатская области не позволили возобновления движения.
А в Тернопольской и Хмельницкой областях запустят только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.
Как отметил Криклий, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимают решение о возобновлении сообщения
Напомним, сейчас открыта продажа билетов на поезда по 24 направлениям.
Со вчерашнего дня "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных касс.
Отметим, что поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.
Автор: Анастасия Рокитна