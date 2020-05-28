"Укрзализныця" возобновляет движение: какие области готовы к запуску поездов

К запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Пассажирское сообщение возобновят в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Черновицкая и Закарпатская области не позволили возобновления движения.

А в Тернопольской и Хмельницкой областях запустят только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

Как отметил Криклий, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимают решение о возобновлении сообщения

Напомним, сейчас открыта продажа билетов на поезда по 24 направлениям.

Со вчерашнего дня "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных касс.

Отметим, что поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.